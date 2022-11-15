Вильфанд спрогнозировал январскую погоду в Подмосковье в ближайшие выходные

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Московской области в ближайшие выходные.

В беседе с «Радио 1» он заявил, что в воскресенье температура воздуха в столичном регионе окажется ниже климатической нормы на шесть градусов.

«Такое понижение температуры приведёт к тому, что в воскресенье погода в Подмосковье будет не ноябрьская, не декабрьская, а январская. Именно во второй половине января бывает та погода, которую сейчас прогнозируют», — отметил Вильфанд.

Ранее, как сообщал Newinform, в Санкт-Петербурге выпало почти 10 мм осадков в ночь на вторник, 15 ноября, что составляет около 15% месячной нормы.