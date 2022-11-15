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Актриса Теплова рассказала о фильме «Я на перемотке!»

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Актриса Ксения Теплова рассказала о фильме «Я на перемотке!» режиссёра Никиты Владимирова.
Актриса Теплова рассказала о фильме «Я на перемотке!»
  • Кадр фильма «Я на перемотке!»

«Магия в сюжете. Главный герой, которого играет Андрей Бурковский, проживает свою жизнь за один день, периодически перескакивая на несколько лет вперёд. Что магического в моей героине? Мы придумали, что она в принципе такая магическая, прекрасная, идеальная женщина, которая притягивает к себе главного героя Максима. Но в результате их союз распадается», — поделилась она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам актрисы, самым сложным было играть идеальную девушку, которая всё понимает и принимает.

«Особенно меня восхитила на съёмках «Я на перемотке!» Татьяна Догилева, хотя у меня с ней был всего лишь один съёмочный день. Она делает сразу всё, что хочет режиссёр, всё слышит, понимает, чувствует. Мне с ней было очень комфортно, в какие-то моменты Татьяна помогала мне в той или иной сцене, что-то подсказывала», — добавила Теплова.

Ранее актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий Виктор Бычков в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о советском и российском кинорежиссёре, сценаристе, продюсере Игоре Масленникове, создателе фильмов о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона.

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