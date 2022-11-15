Климатолог Иошпа рассказал, что в Ростовской области ожидается холодная зима

Климатолог Александр Иошпа спрогнозировал холодную зиму в Ростовской области в этом году.

В беседе с rostovgazeta.ru он рассказал, что в северных районах региона температуры будут ниже нормы. В остальной части, в том числе в Ростове-на-Дону, — в пределах нормы.

Иошпа отметил, что в зимний период в области ожидаются интенсивные осадки, особенно в южной части региона.

Похолодание в Ростовской области начнётся 18 ноября.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.