Климатолог Иошпа рассказал, что в Ростовской области ожидается холодная зима
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В беседе с rostovgazeta.ru он рассказал, что в северных районах региона температуры будут ниже нормы. В остальной части, в том числе в Ростове-на-Дону, — в пределах нормы.
Иошпа отметил, что в зимний период в области ожидаются интенсивные осадки, особенно в южной части региона.
Похолодание в Ростовской области начнётся 18 ноября.
Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.