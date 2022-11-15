Актриса Шиманская рассказала о работе над ролью Наины Ельциной в сериале «Корона»

Актриса Марина Шиманская рассказала, как она снялась в пятом сезоне британского сериала «Корона» в роли Наины Ельциной, а также о знакомстве с сыгравшей британскую королеву Елизавету II актрисой Имелдой Стонтон.

В беседе с сайтом издания «Аргументы и Факты» она сказала, что в сериал попала случайно.

«Мне позвонила агент, с которой мы когда-то общались, и попросила сделать самостоятельную кинопробу. Я тогда почти ничего об этой «Короне» не знала, а перед съёмкой презентации я посмотрела документальные фильмы о Наине Иосифовне, прочитала её биографию — и прониклась, решила для себя, что играть надо простую любовь. Женщину, для которой приоритетом были семья и любовь. Сделала такую презентацию, отправила — а уже через день мне ответили, что я принята», — поделилась актриса.

Она призналась, что расплакалась от радости, когда узнала, что будет играть вместе с Имелдой Стонтон.

«Мы с ней хорошо сработались, подружились и очень тепло прощались после съёмок», — добавила Шиманская.

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.