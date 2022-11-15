Актёр Максим Аверин поделился воспоминаниями о съёмках в сериале «Глухарь»

Российский актёр театра и кино, режиссёр, телеведущий Максим Аверин рассказал, как согласился на роль в сериале «Глухарь».

В интервью телеканалу «360» он признался, что к моменту начала съёмок уже участвовал в разных проектах. По его словам, тогда было много сериалов про правоохранителей, и ему не хотелось становиться в этот ряд. Но, прочитав сценарий нескольких серий «Глухаря», актёр изменил своё мнение, поскольку проект отличался от того, что в массе своей было на телевидении.

«Это был первый мой опыт большого сериала», — уточнил Аверин.

По его словам, тогда съёмочная группа даже не подозревала, что сериал получит такую популярность.

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