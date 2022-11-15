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Актёр Максим Аверин поделился воспоминаниями о съёмках в сериале «Глухарь»

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Российский актёр театра и кино, режиссёр, телеведущий Максим Аверин рассказал, как согласился на роль в сериале «Глухарь».
Актёр Максим Аверин поделился воспоминаниями о съёмках в сериале «Глухарь»
  • РИА Новости

В интервью телеканалу «360» он признался, что к моменту начала съёмок уже участвовал в разных проектах. По его словам, тогда было много сериалов про правоохранителей, и ему не хотелось становиться в этот ряд. Но, прочитав сценарий нескольких серий «Глухаря», актёр изменил своё мнение, поскольку проект отличался от того, что в массе своей было на телевидении.

«Это был первый мой опыт большого сериала», — уточнил Аверин.

По его словам, тогда съёмочная группа даже не подозревала, что сериал получит такую популярность. 

Ранее актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий Виктор Бычков в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о советском и российском кинорежиссёре, сценаристе, продюсере Игоре Масленникове, создателе фильмов о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона.

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