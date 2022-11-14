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Автоэксперт Субботин напомнил, что уличные котята любят согреваться в машинах

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Автоэксперт Вячеслав Субботин напомнил, что уличные котята любят согреваться в машинах.
Автоэксперт Субботин напомнил, что уличные котята любят согреваться в машинах
  • Gettyimages.ru

«Как правило, сейчас проблем не возникает. Котёнок, когда вы включите мотор, завизжит, даст о себе знать. Вы это услышите, ничего страшного тут нет. Слышите, что кто-то верещит? Выключайте мотор и просто достаньте животное. Либо оно само выбежит», — цитирует эксперта НТВ.

По словам Субботина, если человек идёт мимо чужого автомобиля и слышит мяуканье, то можно оставить записку с просьбой проверить машину.

«Бывают машины побольше, и животные забираются в подкапотные пространства. Но на ремни не попадают, так как ремни либо скрыты кожухом, если это продольное расположение двигателя, либо, если поперечное, то, как правило, там рукой-то не залезешь, не то что котёнку спрятаться», — добавил эксперт.

Ранее Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях выбора зимней резины.

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