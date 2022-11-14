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В библиотеках Москвы 19 ноября состоится день открытых дверей

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Единый день открытых дверей пройдёт в библиотеках и культурных центрах Москвы в субботу, 19 ноября.
В библиотеках Москвы 19 ноября состоится день открытых дверей
  • РИА Новости

Об этом информирует НТВ.

«В этот раз к единому дню открытых дверей присоединится более 230 библиотек и культурных центров. Они презентуют посетителям свои программы, предложат принять участие в пробных занятиях и мастер-классах, помогут подобрать хобби. В конце лета на такой же познавательной акции побывали 44 тыс. человек», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Для гостей подготовили лекции, экскурсии, спектакли, концерты и другие мероприятия.

Ранее актёр, кинорежиссёр и продюсер Сергей Жигунов в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о советском писателе-фантасте Кире Булычёве.

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