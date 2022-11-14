Узнать больше

Синоптик Шувалов спрогнозировал слабые морозы в Москве и регионах на неделе

Короткая ссылка
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие дни.
Синоптик Шувалов спрогнозировал слабые морозы в Москве и регионах на неделе
  • РИА Новости

«На этой неделе будут первые морозы. Они будут слабыми. Однако их уже нельзя назвать заморозками», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, в Москве и Московской области установится холодная погода с отрицательной аномалией по отношению к норме.

«Кроме того: на сцену выходит новый игрок. В этот период похолодания ожидается образование снежного покрова высотой в 2—4 см», — отметил Шувалов.

Тем временем в Ижевске во вторник, 15 ноября, ожидается -6 °С, а также небольшой кратковременный снег. Ночью до -10 °С, передаёт izhlife.ru со ссылкой на Росгидромет.

В среду температура воздуха составит -8 °С. Переменная облачность, без осадков, ночью -11 °С.

Ранее сообщалось, что в Москве и Петербурге побиты температурные рекорды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить