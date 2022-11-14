Синоптик Шувалов спрогнозировал слабые морозы в Москве и регионах на неделе
- РИА Новости
«На этой неделе будут первые морозы. Они будут слабыми. Однако их уже нельзя назвать заморозками», — заявил он в беседе с телеканалом «360».
По его словам, в Москве и Московской области установится холодная погода с отрицательной аномалией по отношению к норме.
«Кроме того: на сцену выходит новый игрок. В этот период похолодания ожидается образование снежного покрова высотой в 2—4 см», — отметил Шувалов.
Тем временем в Ижевске во вторник, 15 ноября, ожидается -6 °С, а также небольшой кратковременный снег. Ночью до -10 °С, передаёт izhlife.ru со ссылкой на Росгидромет.
В среду температура воздуха составит -8 °С. Переменная облачность, без осадков, ночью -11 °С.
Ранее сообщалось, что в Москве и Петербурге побиты температурные рекорды.