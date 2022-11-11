В Кронштадте реконструируют форт «Пётр I»

Правительство России выделило 1,1 млрд рублей на реконструкцию исторического форта «Пётр I» в Кронштадте.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт кабмина.

Крепость XVIII—XIX веков является объектом культурного наследия федерального значения, а также входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Вместе со знаменитыми кронштадтскими фортами «Император Александр I» и «Кроншлот» «Пётр I» станет частью туристического кластера «Остров фортов», который создаётся по поручению президента», — отмечается в тексте.

Проект предусматривает строительство нового городского пространства с благоустроенной набережной, музейно-парковым комплексом, выставочным центром, другими объектами.

Ранее НТВ сообщало, что в Москве завершили капремонт с реставрацией в 12 домах-памятниках.