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В Кронштадте реконструируют форт «Пётр I»

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Правительство России выделило 1,1 млрд рублей на реконструкцию исторического форта «Пётр I» в Кронштадте.
В Кронштадте реконструируют форт «Пётр I»
  • Gettyimages.ru
  • © Saravut Eksuwan

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт кабмина.

Крепость XVIII—XIX веков является объектом культурного наследия федерального значения, а также входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Вместе со знаменитыми кронштадтскими фортами «Император Александр I» и «Кроншлот» «Пётр I» станет частью туристического кластера «Остров фортов», который создаётся по поручению президента», — отмечается в тексте.

Проект предусматривает строительство нового городского пространства с благоустроенной набережной, музейно-парковым комплексом, выставочным центром, другими объектами.

Ранее НТВ сообщало, что в Москве завершили капремонт с реставрацией в 12 домах-памятниках.

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