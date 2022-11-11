В Саяно-Шушенском заповеднике появились три снежных барса

В Саяно-Шушенском заповеднике в объектив одной из камер попали самка снежного барса и три котёнка.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Объединённой дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и нацпарка «Шушенский бор».

По словам специалистов, в первый раз семья ирбисов была замечена 18 октября. Через две недели их заметили вновь.

Отмечается, что снежный барс занесён в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы.

Ранее НТВ передавал, что в Московском зоопарке рассказали о появлении на свет детёнышей тайпанов Маккоя — самых ядовитых сухопутных змей в мире. Они занесены в Международную Красную книгу.