В Саяно-Шушенском заповеднике появились три снежных барса
Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Объединённой дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и нацпарка «Шушенский бор».
По словам специалистов, в первый раз семья ирбисов была замечена 18 октября. Через две недели их заметили вновь.
Отмечается, что снежный барс занесён в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы.
Ранее НТВ передавал, что в Московском зоопарке рассказали о появлении на свет детёнышей тайпанов Маккоя — самых ядовитых сухопутных змей в мире. Они занесены в Международную Красную книгу.