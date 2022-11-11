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Ветеринар Петухов отметил важность правильного ухода за животным после операции

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Врач первой категории ветеринарного участка «Красная Пахра» Алексей Петухов рассказал, как позаботиться о домашнем животном в послеоперационный период.
Ветеринар Петухов отметил важность правильного ухода за животным после операции
  • Gettyimages.ru
  • © Larry Williams

В разговоре с «Москвой 24» специалист подчеркнул, что правильный уход и питание позволят ускорить выздоровление животного, поэтому в первую очередь необходимо соблюдать рекомендации хирурга, который проводил операцию.

«Очень важно наблюдать за состоянием швов — следить за чистотой и за тем, чтобы питомец не зализывал (рану. — RT). При ухудшении самочувствия животного как можно скорее сообщайте об этом ветеринарному специалисту», — посоветовал Петухов.

Ранее, как сообщало «Радио 1», в Российской кинологической федерации рассказали, как научить собаку оставаться дома без хозяина.

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