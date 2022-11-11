Ветеринар Петухов отметил важность правильного ухода за животным после операции
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В разговоре с «Москвой 24» специалист подчеркнул, что правильный уход и питание позволят ускорить выздоровление животного, поэтому в первую очередь необходимо соблюдать рекомендации хирурга, который проводил операцию.
«Очень важно наблюдать за состоянием швов — следить за чистотой и за тем, чтобы питомец не зализывал (рану. — RT). При ухудшении самочувствия животного как можно скорее сообщайте об этом ветеринарному специалисту», — посоветовал Петухов.
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