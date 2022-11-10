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В Пушкине отреставрируют церковь XVIII века — часть ансамбля Царскосельского лицея

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В Пушкине отреставрируют церковь Знамения — часть ансамбля Царскосельского лицея.
В Пушкине отреставрируют церковь XVIII века — часть ансамбля Царскосельского лицея
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу петербургского Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Церковь была построена в XVIII веке. Это первая каменная церковь Царского Села.

Специалисты отреставрируют несущие конструкции кровли и наладят систему водоотведения. Также планируется восстановить звонницу и провести ряд других работ.

Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в Москве в октябре началась реставрация главного дома усадьбы XIX века, расположенной в Кропоткинском переулке.

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