В Пушкине отреставрируют церковь XVIII века — часть ансамбля Царскосельского лицея

В Пушкине отреставрируют церковь Знамения — часть ансамбля Царскосельского лицея.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу петербургского Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Церковь была построена в XVIII веке. Это первая каменная церковь Царского Села.

Специалисты отреставрируют несущие конструкции кровли и наладят систему водоотведения. Также планируется восстановить звонницу и провести ряд других работ.

Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в Москве в октябре началась реставрация главного дома усадьбы XIX века, расположенной в Кропоткинском переулке.