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Режиссёр Мосафир рассказал о съёмках сериала про группу «Король и Шут»

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Режиссёр Рустам Мосафир рассказал о съёмках сериала про панк-группу «Король и Шут».
Режиссёр Мосафир рассказал о съёмках сериала про группу «Король и Шут»
  • РИА Новости

«Актёрский состав подбирался по таланту, фактуре, человеческим и актёрским данным. Константина Плотникова утвердил практически первым и больше на эту роль никого не смотрел, потому что он и есть Горшок», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

Как отметил режиссёр, работа над сериалом проходила в дружной атмосфере и после расставания было грустно, поскольку коллектив сплотился.

«Мы хотим оживить интерес к группе», — сказал Мосафир.

По его словам, им помогал участник группы Андрей Князев.

«Некоторые вещи с ним в сценарии правили», — добавил режиссёр.

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.

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