В акватории Москвы собрали около 600 т мусора в 2022 году
- РИА Новости
Как пишет ИА REGNUM, мусоросборщики еженедельно собирали в городе около 20—25 т мусора, ежемесячно — до 100 т.
По словам Бирюкова, функционирующий в составе комплекса горхозяйства коммунальный флот отвечает за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы.
Ранее НСН со ссылкой на словам заместителя руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды Дениса Алексеева передавала, что количество выявленных незаконных свалок в Москве сократилось на 25% в 2022 году.