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В акватории Москвы собрали около 600 т мусора в 2022 году

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Заместитель мэра Пётр Бирюков заявил, что с начала 2022 года коммунальный флот собрал в акватории Москвы около 600 т мусора.
В акватории Москвы собрали около 600 т мусора в 2022 году
  • РИА Новости

Как пишет ИА REGNUM, мусоросборщики еженедельно собирали в городе около 20—25 т мусора, ежемесячно — до 100 т.

По словам Бирюкова, функционирующий в составе комплекса горхозяйства коммунальный флот отвечает за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы.

Ранее НСН со ссылкой на словам заместителя руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды Дениса Алексеева передавала, что количество выявленных незаконных свалок в Москве сократилось на 25% в 2022 году.

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