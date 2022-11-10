Метеоролог Макарова предупредила о скором похолодании в Москве

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с радио «Комсомольская правда» предупредила о скором похолодании на территории Центральной России, в том числе в Москве.

«В субботу, 12 ноября, в Москве ожидается от +9 до +11 °С. А в воскресенье будет резкое похолодание. В ночь прогнозируется +3...+8 °С. Дневные показания термометров будут такими же, как и ночью. При этом ветер развернётся с юго-западного на северо-западный, начнут поступать холодные воздушные массы», — сказала она.

По словам Макаровой, в ночь на понедельник, 14 ноября, и днём будет около 0 °С, местами ожидается небольшой снег на фоне северного ветра с порывами 7—12 м/с.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в ближайшие дни ожидается +2...+4 °С.