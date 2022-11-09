В Казани установят мемориальную доску режиссёру Говорухину

В Казани установят мемориальную доску в честь режиссёра Станислава Говорухина.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Мемориальная доска появится на фасаде здания по улице Кремлёвской.

На табличке будет указано на русском и татарском языках: «В этом здании в 1953—1958 годах на геологическом факультете КГУ учился выдающийся кинорежиссёр, народный артист России Станислав Сергеевич Говорухин».

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