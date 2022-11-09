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Синоптик Позднякова заявила, что в Москве резко похолодает в начале следующей недели

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Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в столице резко похолодает в начале предстоящей недели.
Синоптик Позднякова заявила, что в Москве резко похолодает в начале следующей недели
  • РИА Новости

Об этом информирует НТВ со ссылкой на метеобюро.

Днём в понедельник, 14 ноября, ожидается 0...+5 °С, а к вечеру похолодает до слабоотрицательных значений.

Самым тёплым днём текущей недели в городе станет суббота, 12 ноября, — воздух может прогреться до +10 °С.

«Сейчас тёплые атлантические циклоны идут один за другим, перекрывая дорогу холодному воздуху. Но всему приходит конец, смена характера погоды произойдёт 14-го числа», — отметила Позднякова.

Тем временем в Екатеринбурге в ближайшие дни ожидается +2...+4 °С, передаёт URA.RU со ссылкой на портал Гидрометцентра России.

«Ночью температура будет держаться на отметке от 0 до +2 °С, временами возможны осадки», — добавили синоптики.

Ранее сообщалось, что чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Севастополе до 10 ноября.

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