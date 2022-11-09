В Останкине прошла церемония открытия «Галереи звёзд»

В Останкине состоялась церемония открытия «Галереи звёзд».

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

На крытой галерее в Останкинской башне разместили звёзды с именами знаменитых деятелей телевидения, в том числе Валентины Леонтьевой и Юрия Сенкевича.

«Я вот был в Антарктиде в январе месяце, там лето, круглый день светло, и вот мы там две недели на корабле вокруг этих островов высаживались где-то. А он отправился в годичную зимовку в Антарктиду. Ещё до телевидения», — поделился воспоминаниями о Сенкевиче телеведущий Николай Дроздов.

В свою очередь, Анна Шатилова рассказала о своём коллеге Игоре Кириллове.

«Все были мастерами. Если бы кто-то где-то сплоховал, прямой эфир, на все страны была бы накладка. Но этого не было. За 50 с лишним лет ни одной накладки», — отметила она.

В будущем в галерее разместят звёзды с именами и других деятелей телевидения.