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Синоптик Тишковец спрогнозировал погоду в Центральной России предстоящей зимой

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал погоду в Центральной России предстоящей зимой.

В беседе с радио Sputnik Тишковец отметил, что зима в ряде центральных регионов России наступит «строго по календарю» 1 декабря.

«Норма для Москвы в декабре — это —8,6 °C ночью и  —3,5 °C днём», — указал синоптик.

По его словам, в январе средние показатели температуры для Центральной России составляют —6,3 °C  днём. Однако предстоящей зимой показатели поднимутся на 1—2 градуса.

Кроме того, Тишковец ожидает, что в феврале показатели температуры в центральных частях России будут также на 2—3 градуса выше климатической нормы.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей Ямало-Ненецкого автономного округа ожидает похолодание до -27 °С и снег.

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