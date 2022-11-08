Депутат Бурматов рассказал о предложении размещать приюты для животных в бесхозных зданиях

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал о предложении размещать приюты для животных в бесхозных зданиях.

«Мы недавно приняли закон, который позволил использовать механизмы частного и государственного партнёрства при строительстве приютов. Сейчас нам бы хотелось сделать ещё один шаг в этом направлении. Есть предложение использовать для приютов объекты, капитальные строения, одиночно стоящие здания или комплексы зданий, которые являются бесхозными», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

Как отметил Бурматов, с такой инициативой выступили депутаты Ленинградской области, а у депутатов Госдумы есть планы её расширить.

«Это должны быть отдельно стоящие здания. Там должны быть нормальные условия для животных. Строить приюты нельзя будет в многоквартирных домах», — добавил он.

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