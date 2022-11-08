Депутат Бурматов рассказал об инициативе ввести штрафы за брошенных животных

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал об инициативе ввести штрафы за брошенных животных.

«Мы выходим на корректировку Кодекса об административных правонарушениях. Сразу может появиться несколько новых статей и новых штрафов за выброшенных питомцев, штрафы за жестокое обращение с животными (в дополнение к уголовной ответственности) и штрафы за покусы», — заявил он в пресс-центре «Парламентской газеты».

По его словам, средства, полученные от штрафов, можно было бы сделать целевыми и направить на решение ситуации с безнадзорными животными.

«Приюты строились бы не за наш счёт, а за счёт полученных штрафов от людей, которые жестоко обращались с животными. Это было бы правильным решением», — добавил Бурматов.

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