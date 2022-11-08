Депутат Бурматов рассказал об инициативе ввести штрафы за брошенных животных
- РИА Новости
«Мы выходим на корректировку Кодекса об административных правонарушениях. Сразу может появиться несколько новых статей и новых штрафов за выброшенных питомцев, штрафы за жестокое обращение с животными (в дополнение к уголовной ответственности) и штрафы за покусы», — заявил он в пресс-центре «Парламентской газеты».
По его словам, средства, полученные от штрафов, можно было бы сделать целевыми и направить на решение ситуации с безнадзорными животными.
«Приюты строились бы не за наш счёт, а за счёт полученных штрафов от людей, которые жестоко обращались с животными. Это было бы правильным решением», — добавил Бурматов.
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