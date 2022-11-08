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Машков рассказал о критериях отбора в школу Табакова

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Заслуженный артист России Владимир Машков рассказал о критериях отбора в Московскую театральную школу Табакова.
Машков рассказал о критериях отбора в школу Табакова
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Многие люди приходят в 15 лет, и у них чудовищная речь. Но ведь хорошая речь — то, чем должен быть славен русский театр, потому что у нас великая русская литература, которая требует очень внятной чувственной речи», — заявил Машков на пресс-конференции в Екатеринбурге.

По его словам, актёр — это профессия чувственных и осознанных людей.

«Стрессоустойчивости должно быть очень много. Это взрослая профессия, несмотря на её игровую составляющую», — отметил артист.

Ранее актриса Евгения Казарина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о спектакле «Подсвечник» по пьесе Альфреда де Мюссе в театре «Сфера».

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