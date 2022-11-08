Режиссёр Адабашьян рассказал о работе с Олегом Меньшиковым

Кинодраматург, художник-постановщик, актёр, режиссёр Александр Адабашьян рассказал о работе с актёром, режиссёром и педагогом Олегом Меньшиковым, который отмечает день рождения 8 ноября.

«С Олегом Евгеньевичем знаком давно, ещё с тех времен, когда он был, как говорится, желторотым студентом. Познакомились мы на картине «Родня», общались мимоходом и мельком. Потом уже познакомились посерьёзнее на картине Романа Балаяна «Полёты во сне и наяву». Виделись и помимо работы», — заявил Адабашьян в беседе с ФАН.

По его словам, они вместе выступали в программе у Юрия Башмета.

«Я пел, он аккомпанировал, у него это получалось гораздо профессиональнее, чем у меня. Было, так сказать, молодо и весело», — сказал Адабашьян.

Он также пожелал Меньшикову здоровья и успехов.

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.