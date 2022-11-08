Актриса Казарина рассказала о своём участии в спектакле-комедии «Подсвечник»

Актриса Евгения Казарина рассказала о спектакле «Подсвечник» по пьесе Альфреда де Мюссе в театре «Сфера».

В беседе с интернет-изданием argumenti.ru актриса заявила, что это комедия положений, а её роль действительно интересна, поскольку до неё Казарина играла драматических героинь.

«А здесь — комедия. В подобном жанре я не играла в сознательном возрасте. Играть комедию не так легко, как кажется», — отметила актриса.

По её словам, в постановке персонажи оказываются в нелепых положениях, и от этого смешно.

«Но поскольку Альфред де Мюссе всё-таки не сугубо комедийный автор, в пьесе есть и глубокий драматический смысл», — добавила Казарина.

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