Актриса Казарина рассказала о своём участии в спектакле-комедии «Подсвечник»
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В беседе с интернет-изданием argumenti.ru актриса заявила, что это комедия положений, а её роль действительно интересна, поскольку до неё Казарина играла драматических героинь.
«А здесь — комедия. В подобном жанре я не играла в сознательном возрасте. Играть комедию не так легко, как кажется», — отметила актриса.
По её словам, в постановке персонажи оказываются в нелепых положениях, и от этого смешно.
«Но поскольку Альфред де Мюссе всё-таки не сугубо комедийный автор, в пьесе есть и глубокий драматический смысл», — добавила Казарина.
Ранее Newinform сообщал, что столичный «Ленком» поставит хип-хоп-оперу.