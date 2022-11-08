В Москве открыли две фотовыставки в честь парада 7 ноября 1941 года

В Москве открылись тематические фотовыставки, посвящённые 81-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт правительства Москвы.

Фотовыставки открылись 7 ноября на Рождественском бульваре и в парке «Бибирево». Первая будет работать до 20 ноября, вторая — до 30 ноября.

На кадрах можно увидеть военную Москву и защищавших город москвичей. Всего представлено более 50 снимков.

Ранее ФАН сообщало, что выставка «Художественные сокровища Угличского музея» пройдёт с 29 октября по 11 декабря в Москве.