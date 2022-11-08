Синоптик Паршина спрогнозировала морозы до -30 °С на севере Дальнего Востока

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала о погоде в разных регионах России на этой неделе.

По её словам, в Краснодарском крае столбики термометров будут показывать не больше +10 °С. Температура в южных регионах страны практически сравняется с той, которая будет в Средней полосе.

«На этой неделе холодно, конечно, в северных районах Сибири и особенно Дальнего Востока, там и под -30 °С могут быть морозы. Это Якутия, Чукотка, Магаданская область. Но и на территории Южной Сибири уже местами лежит снег, 5—10 см. Резкое похолодание ожидается в центральных районах Красноярского края, ночью до умеренных морозов и днём отрицательные уже будут температуры со снегом», — заявила Паршина.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей Ямало-Ненецкого автономного округа ожидает похолодание до -27 °С и снег.