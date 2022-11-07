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Синоптик Шувалов спрогнозировал настоящую зиму в Москве в декабре

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал настоящую зиму в Москве в декабре.
Синоптик Шувалов спрогнозировал настоящую зиму в Москве в декабре
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Я думаю, что настоящую зиму мы дождёмся только в декабре, потому что перепады температур, кажется, будут продолжаться до конца ноября. Будут небольшие похолодания, которые сменятся очередным потеплением, и так до конца месяца», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, на этой неделе в столице ожидается небольшое потепление, дождь.

Температура воздуха днём составит +7...+9 °С, ночью +2...+3 °С.

Ранее URA.RU сообщал, что в ЯНАО ожидаются ночные морозы до -27 °С на текущей неделе.

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