Животных из зоопарка Херсона перевезли в Крым

Из зоопарка Херсона в Крым перевезли около 20 животных.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова.

«Всех перевезли. Приехали машины специализированные и перевезли», — заявил Стремоусов.

По его словам, животные доставлены в парк «Тайган».

Ранее НТВ сообщало, что в Московском зоопарке рассказали о появлении на свет детёнышей тайпанов Маккоя — самых ядовитых сухопутных змей в мире. Они занесены в Международную Красную книгу.