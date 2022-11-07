Узнать больше

Животных из зоопарка Херсона перевезли в Крым

Короткая ссылка
Из зоопарка Херсона в Крым перевезли около 20 животных.
Животных из зоопарка Херсона перевезли в Крым
  • Gettyimages.ru
  • © AlexTurton

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова.

«Всех перевезли. Приехали машины специализированные и перевезли», — заявил Стремоусов.

По его словам, животные доставлены в парк «Тайган».

Ранее НТВ сообщало, что в Московском зоопарке рассказали о появлении на свет детёнышей тайпанов Маккоя — самых ядовитых сухопутных змей в мире. Они занесены в Международную Красную книгу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить