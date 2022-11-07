Животных из зоопарка Херсона перевезли в Крым
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Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова.
«Всех перевезли. Приехали машины специализированные и перевезли», — заявил Стремоусов.
По его словам, животные доставлены в парк «Тайган».
Ранее НТВ сообщало, что в Московском зоопарке рассказали о появлении на свет детёнышей тайпанов Маккоя — самых ядовитых сухопутных змей в мире. Они занесены в Международную Красную книгу.