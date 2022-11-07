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Синоптик Леус спрогнозировал потепление до +9 °С в Москве на текущей неделе

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Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в столице температура воздуха на текущей неделе превысит климатическую норму на несколько градусов.
Синоптик Леус спрогнозировал потепление до +9 °С в Москве на текущей неделе
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Самым тёплым днём станет среда, 9 ноября, заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

Ночью в этот день ожидается от +4 до +6 °С, днём — от +7 до +9 °С.

«Москва будет находиться в тёплой части атмосферных образований, благодаря чему неделя по температурным показателям будет превышать климатическую норму на несколько градусов. И по своим характеристикам напомнит середину октября», — заключил Леус.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.

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