Синоптик Леус спрогнозировал потепление до +9 °С в Москве на текущей неделе

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в столице температура воздуха на текущей неделе превысит климатическую норму на несколько градусов.

Самым тёплым днём станет среда, 9 ноября, заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

Ночью в этот день ожидается от +4 до +6 °С, днём — от +7 до +9 °С.

«Москва будет находиться в тёплой части атмосферных образований, благодаря чему неделя по температурным показателям будет превышать климатическую норму на несколько градусов. И по своим характеристикам напомнит середину октября», — заключил Леус.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.