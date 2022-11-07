Собранные в Москве на «Ночи искусств» 19 млн рублей направят новым субъектам России
- РИА Новости
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Акция, проведённая под девизом «Мы едины», была посвящена русской культуре и классическому искусству, сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт правительства Москвы.
В этом году в рамках акции прошло более 200 мероприятий, в которых приняли участие не менее 240 тыс. человек.
Ранее ФАН сообщало, что волонтёры Общероссийского народного фронта доставили продукты и средства гигиены пожилым и нуждающимся жителям труднодоступных населённых пунктов ЛНР.