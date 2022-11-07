Собранные в Москве на «Ночи искусств» 19 млн рублей направят новым субъектам России

В столице во время акции «Ночь искусств» было собрано 19 млн рублей. Эти средства пойдут на помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Акция, проведённая под девизом «Мы едины», была посвящена русской культуре и классическому искусству, сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт правительства Москвы.

В этом году в рамках акции прошло более 200 мероприятий, в которых приняли участие не менее 240 тыс. человек.

Ранее ФАН сообщало, что волонтёры Общероссийского народного фронта доставили продукты и средства гигиены пожилым и нуждающимся жителям труднодоступных населённых пунктов ЛНР.