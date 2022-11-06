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В Москве отреставрируют памятник Чайковскому

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В Москве отреставрируют памятник композитору Петру Ильичу Чайковскому.
В Москве отреставрируют памятник Чайковскому

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Памятник расположен на Большой Никитской улице.

«Сейчас он находится в неудовлетворительном экспозиционном состоянии и требует проведения комплексных реставрационных работ. Мы включили этот монумент в свой план», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В 2023 году скульптуру обследуют на предмет дефектов. Реставрация должна начаться в 2024-м.

Ранее Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге открыли памятник министру путей сообщения Российской империи Михаилу Хилкову.

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