В Москве отреставрируют памятник Чайковскому

В Москве отреставрируют памятник композитору Петру Ильичу Чайковскому.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Памятник расположен на Большой Никитской улице.

«Сейчас он находится в неудовлетворительном экспозиционном состоянии и требует проведения комплексных реставрационных работ. Мы включили этот монумент в свой план», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В 2023 году скульптуру обследуют на предмет дефектов. Реставрация должна начаться в 2024-м.

Ранее Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге открыли памятник министру путей сообщения Российской империи Михаилу Хилкову.