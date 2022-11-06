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В Москве отреставрируют дворец усадьбы Кусково

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В исторических интерьерах дворца усадьбы Кусково запланирована реставрация, до конца 2022 года планируется разработать соответствующий проект.
В Москве отреставрируют дворец усадьбы Кусково
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на сайт мэра Москвы.

Дворец является объектом культурного наследия. Он был построен в XVIII веке по заказу графа Петра Шереметева.

«Внутреннее оформление дворца всегда было гордостью владельцев усадьбы Кусково. До наших дней сохранились уникальные живописные плафоны, художественно оформленный паркет, золочёная резьба по дереву, шёлковая обивка стен, мраморные камины и печи, облицованные цветной плиткой», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Ранее «Невские новости» передавали, что в Петербурге рассказали о планах по реставрации дачи Владимира Маяковского.

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