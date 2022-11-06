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В Калининграде погиб российский гейм-дизайнер Андрей Кузьмин

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Российский гейм-дизайнер Андрей KranK Кузьмин погиб в ДТП в Калининграде, о смерти 51-летнего деятеля игровой индустрии сообщили в издательстве VG Limited.
В Калининграде погиб российский гейм-дизайнер Андрей Кузьмин
  • Gettyimages.ru

«Ещё недавно мы объявляли вам о нашем издании «Вангеров»… К сожалению, этому релизу не суждено случиться. Сегодня утром Андрей KranK Кузьмин, создатель «Вангеров», погиб под колёсами авто», — сообщило издательство VG Limited во «ВКонтакте».

Как пишет РИА Новости со ссылкой на ГИБДД, ДТП произошло 5 ноября: автомобиль Hyundai наехал на 51-летнего пешехода, переходящего проезжую часть дороги в неположенном месте. Кузьмин скончался до приезда скорой помощи, отмечает агентство.

Андрей Кузьмин родился в Калининграде, свою первую игру он написал сразу после окончания школы, а в 1995-м основал компанию «К-Д Лаб». В ней мужчина занимался созданием игровых концепций, написанием сценариев и музыки, а также руководил разработкой.

После этого он основал студию «KranX Productions», главными проектами которой стали игры «Вангеры» и «Периметр».

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