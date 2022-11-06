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Синоптик Цыганков спрогнозировал потепление в Москве на следующей неделе

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Анастасия Белоусова
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на следующей неделе.
Синоптик Цыганков спрогнозировал потепление в Москве на следующей неделе
  • РИА Новости

По словам специалиста, 6 и 7 ноября пройдёт атмосферный фронт, давление будет падать, а после снова начнёт расти.

«После прохождения тёплого фронта температура повысится и будет выше нормы. 7-го и 8-го числа облачно, небольшие осадки. Днём мокрый снег и дождь», — уточнил синоптик.

Он добавил, что со вторника по субботу осадков не ожидается, однако в пятницу может пройти небольшой дождь.

«Температура завтра — +2...+4 °С, в ночь на вторник — -1...+4 °С, днём — +4...+6 °С. В среду и четверг днём — +4...+9 °С. В пятницу — +3...+8 °С, а в субботу снова +4...+9 °С. В целом потеплеет», — добавил Цыганков.

Ранее заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники Руслан Пермяков рассказал о влиянии низких температур на гаджеты.

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