Синоптик Цыганков спрогнозировал потепление в Москве на следующей неделе

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на следующей неделе.

По словам специалиста, 6 и 7 ноября пройдёт атмосферный фронт, давление будет падать, а после снова начнёт расти.

«После прохождения тёплого фронта температура повысится и будет выше нормы. 7-го и 8-го числа облачно, небольшие осадки. Днём мокрый снег и дождь», — уточнил синоптик.

Он добавил, что со вторника по субботу осадков не ожидается, однако в пятницу может пройти небольшой дождь.

«Температура завтра — +2...+4 °С, в ночь на вторник — -1...+4 °С, днём — +4...+6 °С. В среду и четверг днём — +4...+9 °С. В пятницу — +3...+8 °С, а в субботу снова +4...+9 °С. В целом потеплеет», — добавил Цыганков.

Ранее заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники Руслан Пермяков рассказал о влиянии низких температур на гаджеты.