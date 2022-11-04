В Петербурге проходит Международный фестиваль циркового искусства «Без границ»
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Об этом сообщает ФАН.
«Я считаю, что название фестиваля «Без границ» действительно подходит ему, потому что для искусства не существует границ. И хочу подчеркнуть, что здесь дело уже не только в искусстве, но и в дружбе, которая нас объединяет уже долгие годы с известными русскими династиями и представителями циркового искусства», — отметил президент фестиваля в Сен-Поль-ле-Даксе Брюно Лалой.
В фестивале примут участие 150 артистов — жонглёры, клоуны, гимнасты, акробаты, иллюзионисты и дрессировщики — из 20 стран мира.
Членами жюри стали эксперты цирковой индустрии из Франции, Венгрии, Бразилии, Италии, Великобритании, Турции и США.
Фестиваль продлится до 6 ноября.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Ленинградской области акция «Ночь искусств» состоится 3—4 ноября.