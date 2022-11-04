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В Петербурге проходит Международный фестиваль циркового искусства «Без границ»

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Международный фестиваль циркового искусства «Без границ» впервые стартовал в Санкт-Петербурге. Этим масштабным мероприятием Большой Санкт-Петербургский государственный цирк отметил своё 145-летие.
В Петербурге проходит Международный фестиваль циркового искусства «Без границ»
  • Gettyimages.ru
  • © Denis Mamin / EyeEm

Об этом сообщает ФАН.

«Я считаю, что название фестиваля «Без границ» действительно подходит ему, потому что для искусства не существует границ. И хочу подчеркнуть, что здесь дело уже не только в искусстве, но и в дружбе, которая нас объединяет уже долгие годы с известными русскими династиями и представителями циркового искусства», — отметил президент фестиваля в Сен-Поль-ле-Даксе Брюно Лалой.

В фестивале примут участие 150 артистов — жонглёры, клоуны, гимнасты, акробаты, иллюзионисты и дрессировщики — из 20 стран мира.

Членами жюри стали эксперты цирковой индустрии из Франции, Венгрии, Бразилии, Италии, Великобритании, Турции и США.

Фестиваль продлится до 6 ноября.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Ленинградской области акция «Ночь искусств» состоится 3—4 ноября.

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