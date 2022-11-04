МЧС: усиление ветра до 75 км/ч ожидается в Омской области 5—6 ноября
- РИА Новости
Об этом сообщает gorod55.ru.
Помимо осадков в виде дождя, переходящего в снег, ожидается усиление ветра до 75 км/ч, уточнили в ведомстве. Температура понизится, на дорогах ожидается гололёд и мокрый снег.
Жителей призывают соблюдать осторожность, не покидать свои дома и не оставлять без присмотра детей. Водителей также просят по возможности воздержаться от поездок.
Ранее URA.RU передавало, что синоптики предупредили о гололёде в Свердловской области в пятницу, 4 ноября.