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МЧС: усиление ветра до 75 км/ч ожидается в Омской области 5—6 ноября

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МЧС Омской области выпустило предупреждение для жителей региона из-за резкого ухудшения погодных условий, оно будет действовать с 5 по 6 ноября.
МЧС: усиление ветра до 75 км/ч ожидается в Омской области 5—6 ноября
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru.

Помимо осадков в виде дождя, переходящего в снег, ожидается усиление ветра до 75 км/ч, уточнили в ведомстве. Температура понизится, на дорогах ожидается гололёд и мокрый снег.

Жителей призывают соблюдать осторожность, не покидать свои дома и не оставлять без присмотра детей. Водителей также просят по возможности воздержаться от поездок.

Ранее URA.RU передавало, что синоптики предупредили о гололёде в Свердловской области в пятницу, 4 ноября.

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