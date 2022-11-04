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Синоптики предупредили жителей Новосибирска о гололёде 4 ноября

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Метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра рассказали о погоде в Новосибирске в День народного единства 4 ноября.
Синоптики предупредили жителей Новосибирска о гололёде 4 ноября
  • Gettyimages.ru
  • © Florian Steinbock / EyeEm

Об этом пишет kp.ru.

«Температура ночью составит -1...-3 °С, в пригороде -4...-6 °С, днём +3...+5 °С. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Юго-восточный ветер подует со скоростью 3—8 м/с», — говорится в сообщении.

По Новосибирской области днём температура поднимется до +2…+7 °С.

Ранее URA.RU передавало, что синоптики предупредили о гололёде в Свердловской области в пятницу, 4 ноября.

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