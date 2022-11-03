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Музей обороны Севастополя примет участие в «Ночи искусств»

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Музей обороны Севастополя примет участие в акции «Ночь искусств» 4 ноября.
Музей обороны Севастополя примет участие в «Ночи искусств»
  • Gettyimages.ru
  • © PeopleImages

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу музея.

«С 17:00 до 22:00 пространство кинотеатра «Украина» будет объединено темой Крымской войны 1853—1856 годов, а главными персонажами станут участник первой обороны города Лев Толстой и бывалый солдат», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, на Малаховом кургане состоятся театрализованные экскурсии «В бою заслужили мы славу свою» под открытым небом.

Ранее «Невские новости» сообщали, что акция «Ночь искусств» пройдёт 3—4 ноября в Ленинградской области.

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