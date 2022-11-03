Светлана Тома рассказала подробности о своём новом фильме «Не дождётесь»

Актриса Светлана Тома рассказала подробности о своём новом шестисерийном фильме «Не дождётесь».

«Действие фильма, который снимает режиссёр Ольга Арлаускас, происходит в элитном доме престарелых. Или, как теперь говорят, в пансионате для пожилых людей. Его обитатели — разные люди, по разным причинам в него попавшие. В этом доме идёт, насколько это возможно, полноценная жизнь со своими горестями, радостями и даже влюблённостями», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, главный герой — беспечный молодой человек, которого играет Владислав Кунеевский. Он случайно попадает в этот чужой ему мир.

«И постепенно у него происходит эмоциональное приятие этого мира и людей другого поколения. Я называю это взрослением чувств. Этот парень старается понять их, пытается заставить их смеяться, постепенно проявляя сочувствие к своим подопечным, и меняет их жизнь в лучшую сторону», — отметила Тома.

Как добавила актриса, в фильме также снимаются Наталья Варлей, Тамара Сёмина, Эммануил Виторган.

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.