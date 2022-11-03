Пять спектаклей театров Кубани вошли в лонг-лист «Золотой маски»

Пять спектаклей театров из Краснодарского края вошли в лонг-лист премии «Золотая маска».

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу премии.

В длинный список, в частности, попали две постановки Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького — «Ромео и Джульетта» и «Записки из Мёртвого дома».

Также в лонг-листе представлен документальный спектакль «Невидимый Краснодар», премьеру которого Краснодарский независимый театр «Один театр» представил в декабре 2021 года.

Помимо этого, в списке есть «Сказки Гримм» Краснодарского Нового театра кукол и «Борис Годунов» Музыкального театра ТО «Премьера».

Ранее URA.RU сообщало, что шесть проектов пермских театров попали в лонг-лист премии «Золотая маска».