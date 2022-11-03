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Певица Сурганова рассказала о работе над новым альбомом и концертным туром

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Певица и лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова рассказала о концепции вышедшего альбома «Всё будет. Завтра».
Певица Сурганова рассказала о работе над новым альбомом и концертным туром
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» исполнительница отметила, что в программу тура под названием «В лучшем виде», который пройдёт в 16 городах России, вошли не только уже известные песни, но и композиции из нового двойного альбома «Всё будет. Завтра».

«Я не могу подвести свою публику, а стабильно высокий результат — это кропотливая работа. Поэтому я обеими руками за то, чтобы ставить задачи и добиваться их. Кстати, альбом «Всё будет. Завтра» мы создавали именно так — долго и скрупулёзно. Много думали, решали, пробовали разные варианты, и результат превзошёл все ожидания», — сказала Сурганова.

Ранее Newinform сообщал, что столичный «Ленком» поставит хип-хоп-оперу.

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