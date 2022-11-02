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Во Владивостоке 4 ноября пройдёт акция «Ночь искусств»

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Во Владивостоке Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдёт в День народного единства 4 ноября.
Во Владивостоке 4 ноября пройдёт акция «Ночь искусств»
  • Gettyimages.ru
  • © Jacobs Stock Photography Ltd

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Мероприятия пройдут в разных залах Приморской картинной галереи.

Посетителей «Ночи искусств» ждёт масштабная программа, включающая мастер-классы по ручному ткачеству и клинописи, а также по созданию портретов, концерт «Фольклорные традиции в музыке и живописи», поэтический перформанс и другие мероприятия.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что Воронцовский и Ливадийский дворцы примут участие во Всероссийской акции «Ночь искусств».

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