Во Владивостоке 4 ноября пройдёт акция «Ночь искусств»
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Об этом сообщает vostokmedia.com.
Мероприятия пройдут в разных залах Приморской картинной галереи.
Посетителей «Ночи искусств» ждёт масштабная программа, включающая мастер-классы по ручному ткачеству и клинописи, а также по созданию портретов, концерт «Фольклорные традиции в музыке и живописи», поэтический перформанс и другие мероприятия.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что Воронцовский и Ливадийский дворцы примут участие во Всероссийской акции «Ночь искусств».