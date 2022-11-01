Метеоролог Макарова рассказала о погоде в ноябрьские праздники в Центральной России
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«У ноябрьских праздников будет характер антициклональной погоды: переменная облачность, ночью ожидается от 0 до -5 °С, днём от 0 до +5 °С. В воскресенье, 6 ноября, появится вероятность небольших осадков. И ветер, главное, будет слабый в течение праздников», — заявила синоптик.
Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Inforeactor пообещал жителям города тёплое начало ноября.