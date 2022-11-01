Узнать больше

Метеоролог Макарова рассказала о погоде в ноябрьские праздники в Центральной России

Короткая ссылка
Ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала, какая погода ожидает жителей Центральной России в праздничные дни ноября.
Метеоролог Макарова рассказала о погоде в ноябрьские праздники в Центральной России
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Newstead

«У ноябрьских праздников будет характер антициклональной погоды: переменная облачность, ночью ожидается от 0 до -5 °С, днём от 0 до +5 °С. В воскресенье, 6 ноября, появится вероятность небольших осадков. И ветер, главное, будет слабый в течение праздников», — заявила синоптик.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Inforeactor пообещал жителям города тёплое начало ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить