Метеоролог Макарова рассказала о погоде в ноябрьские праздники в Центральной России

Ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала, какая погода ожидает жителей Центральной России в праздничные дни ноября.

«У ноябрьских праздников будет характер антициклональной погоды: переменная облачность, ночью ожидается от 0 до -5 °С, днём от 0 до +5 °С. В воскресенье, 6 ноября, появится вероятность небольших осадков. И ветер, главное, будет слабый в течение праздников», — заявила синоптик.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Inforeactor пообещал жителям города тёплое начало ноября.