Трегулова рассказала о новом здании Третьяковской галереи

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала о новом здании музея.

«Здание на Крымском Валу начали возводить в конце 1950-х годов. Понятно, что оно физически и морально устарело, хотя в 2,5 раза больше того, что строится сегодня на Кадашёвской. Но чтобы закрыть здание на реконструкцию, нужно дождаться введения в эксплуатацию нового корпуса», — заявила она в беседе с сайтом издания «Аргументы и Факты».

По её словам, также музей ждёт, когда будет построено музейное фондохранилище, в том числе для фондов галереи.

«Оно должно быть возведено в Коммунарке. Без этого закрыть здание на Крымском Валу невозможно. После этого экспозиция Третьяковской галереи с Крымского Вала временно перебазируется на Кадашёвскую набережную, а после реконструкции вернётся обратно», — пояснила Трегулова.

Она отметила, что в реконструированном здании Новой Третьяковки планируют открыть отдельный зал, посвящённый Сергею Дягилеву.

Ранее, как сообщал телеканал «Звезда», директор Историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский» Юрий Зайцев рассказал о новых археологических находках в Крыму.