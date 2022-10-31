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Трегулова рассказала о новом здании Третьяковской галереи

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Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала о новом здании музея.
Трегулова рассказала о новом здании Третьяковской галереи
  • globallookpress.com
  • © АГН Москва

«Здание на Крымском Валу начали возводить в конце 1950-х годов. Понятно, что оно физически и морально устарело, хотя в 2,5 раза больше того, что строится сегодня на Кадашёвской. Но чтобы закрыть здание на реконструкцию, нужно дождаться введения в эксплуатацию нового корпуса», — заявила она в беседе с сайтом издания «Аргументы и Факты».

По её словам, также музей ждёт, когда будет построено музейное фондохранилище, в том числе для фондов галереи.

«Оно должно быть возведено в Коммунарке. Без этого закрыть здание на Крымском Валу невозможно. После этого экспозиция Третьяковской галереи с Крымского Вала временно перебазируется на Кадашёвскую набережную, а после реконструкции вернётся обратно», — пояснила Трегулова.

Она отметила, что в реконструированном здании Новой Третьяковки планируют открыть отдельный зал, посвящённый Сергею Дягилеву.

Ранее, как сообщал телеканал «Звезда», директор Историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский» Юрий Зайцев рассказал о новых археологических находках в Крыму.

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