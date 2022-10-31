Метеоролог Позднякова заявила, что настоящая зима в Москве наступит ближе к декабрю

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что настоящая зима в столице наступит не раньше конца ноября.

«Сегодняшний снег не задержится у нас, потому что температура в дневные часы всё-таки будет положительной. А сегодня ещё и ветер поспособствует испарению свежевыпавшего снега», — сказала она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, средняя дата окончательного установления снежного покрова в Москве — 28 ноября, а снег, выпадающий в конце октября, всегда тает.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов в беседе с Inforeactor пообещал жителям города тёплое начало ноября.