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Метеоролог Позднякова заявила, что настоящая зима в Москве наступит ближе к декабрю

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Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что настоящая зима в столице наступит не раньше конца ноября.
Метеоролог Позднякова заявила, что настоящая зима в Москве наступит ближе к декабрю
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Сегодняшний снег не задержится у нас, потому что температура в дневные часы всё-таки будет положительной. А сегодня ещё и ветер поспособствует испарению свежевыпавшего снега», — сказала она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, средняя дата окончательного установления снежного покрова в Москве — 28 ноября, а снег, выпадающий в конце октября, всегда тает.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов в беседе с Inforeactor пообещал жителям города тёплое начало ноября.

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