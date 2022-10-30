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Синоптик Варакин рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

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Анастасия Белоусова
Замдиректора Гидрометцентра России Юрий Варакин в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.
Синоптик Варакин рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
  • РИА Новости

По словам синоптика, в ночь на понедельник в Москве и области упадёт давление, понизится температура и до 18 м/с усилится ветер.

Варакин уточнил, что может пройти мокрый снег, снег с дождём, возможна снежная крупа. Однако общее количество осадков будет небольшим, и говорить о каком-то снежном покрове не приходится.

«Те осадки, которые будут выпадать, — они будут таять, но на дорогах возможна гололедица. Соответственно, температура придёт в норму, в субботу у нас температура была более чем на шесть градусов выше нормы», — сказал он.

Собеседник RT также уточнил, что норма среднесуточной температуры для Москвы на 1 ноября — +1,5 °С. Постепенно до 10 ноября температура должна уменьшиться до 0 °С.

«В течение всей недели, как минимум до 6 ноября, среднесуточная температура будет соответствовать климатической норме. С 1 ноября осадков не ожидается. Следующие осадки ожидаются после 7 ноября», — добавил синоптик. 

Ранее Гидрометцентр продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье по причине гололедицы и ветра.

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