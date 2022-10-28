Композитор Алексей Романоф рассказал о своём сольном проекте, который будет представлен 29 октября в Москве.

«Я не выбирал сольную карьеру и не могу так назвать то, что сейчас происходит. Просто за эти долгие годы вокруг меня уже набралось много людей, которые хотят, чтобы я пел. Сам я то, что делаю, сольной карьерой не называю», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, он считает это, скорее, творческим вечером композитора, данью музыке и благодарностью людям, которые в него верят.

Ранее актриса Галина Безрук в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о мюзикле «Человек, который смеётся», премьерные показы которого пройдут в конце октября во Дворце на Яузе.