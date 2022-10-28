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В Эрмитаже открылась выставка «Египтомания»

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В Эрмитаже открылась выставка «Египтомания. К 200-летию дешифровки египетских иероглифов Жан-Франсуа Шампольоном».
В Эрмитаже открылась выставка «Египтомания»
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

Как пишут «Невские новости», посетители смогут увидеть более 700 экспонатов, так или иначе связанных с египетским стилем.

Часть выставки посвящена русской египтомании и влиянию египетского искусства на облик Петербурга.

«Эта выставка — о механизме диалога культур. Мы видим, как культура и история Древнего Египта становятся общечеловеческим достоянием, формируют некий образ, не во всём совпадающий со взглядом древних на самих себя», — заявил гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Ранее ФАН сообщало, что выставка «Художественные сокровища Угличского музея» пройдёт с 29 октября по 11 декабря в Москве.

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