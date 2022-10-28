В Эрмитаже открылась выставка «Египтомания. К 200-летию дешифровки египетских иероглифов Жан-Франсуа Шампольоном».

Как пишут «Невские новости», посетители смогут увидеть более 700 экспонатов, так или иначе связанных с египетским стилем.

Часть выставки посвящена русской египтомании и влиянию египетского искусства на облик Петербурга.

«Эта выставка — о механизме диалога культур. Мы видим, как культура и история Древнего Египта становятся общечеловеческим достоянием, формируют некий образ, не во всём совпадающий со взглядом древних на самих себя», — заявил гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Ранее ФАН сообщало, что выставка «Художественные сокровища Угличского музея» пройдёт с 29 октября по 11 декабря в Москве.