Актриса Стулова поделилась воспоминаниями о совместной работе с Михаилом Трухиным

Актриса Екатерина Стулова поделилась воспоминаниями о совместной работе с Михаилом Трухиным, который отмечает день рождения 28 октября. Вместе они снимались в проекте «Отчаянные дольщики».

«Невероятно смешной, очень открытый, прекрасный артист. Человек, над которым я всегда смеялась, потому что он очень органичный и очень непосредственный. Мне кажется, он очень открытый, честный и обаятельный», — заявила Стулова в беседе с ФАН.

По её словам, при этом Трухин умеет великолепно отыгрывать и глубоко драматические моменты.

Актриса также поздравила коллегу с днём рождения.

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.