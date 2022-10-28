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Актриса Стулова поделилась воспоминаниями о совместной работе с Михаилом Трухиным

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Актриса Екатерина Стулова поделилась воспоминаниями о совместной работе с Михаилом Трухиным, который отмечает день рождения 28 октября. Вместе они снимались в проекте «Отчаянные дольщики».
Актриса Стулова поделилась воспоминаниями о совместной работе с Михаилом Трухиным
  • globallookpress.com
  • © Ekaterina Tsvetkova

«Невероятно смешной, очень открытый, прекрасный артист. Человек, над которым я всегда смеялась, потому что он очень органичный и очень непосредственный. Мне кажется, он очень открытый, честный и обаятельный», — заявила Стулова в беседе с ФАН.

По её словам, при этом Трухин умеет великолепно отыгрывать и глубоко драматические моменты.

Актриса также поздравила коллегу с днём рождения.

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.

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