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В Тюмени открыли новый теннисный центр

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На улице Народной в Тюмени открыли новый теннисный центр.
В Тюмени открыли новый теннисный центр
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Реализация инвестиционного проекта началась в 2017 году, объект сдали в срок.

На территории центра расположены 24 корта, тренажёрный зал, кафе, пункт медпомощи.

«Это серьёзный вклад тюменского бизнеса в будущее поколение, в развитие региона, как по традиции во все времена делали наши предприниматели», — заявил замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Ранее НСН сообщала, что в московском парке «Покровское-Стрешнево» открылся спорткластер.

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