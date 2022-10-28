На улице Народной в Тюмени открыли новый теннисный центр.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Реализация инвестиционного проекта началась в 2017 году, объект сдали в срок.

На территории центра расположены 24 корта, тренажёрный зал, кафе, пункт медпомощи.

«Это серьёзный вклад тюменского бизнеса в будущее поколение, в развитие региона, как по традиции во все времена делали наши предприниматели», — заявил замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Ранее НСН сообщала, что в московском парке «Покровское-Стрешнево» открылся спорткластер.