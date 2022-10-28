В Тюмени открыли новый теннисный центр
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Об этом сообщает megatyumen.ru.
Реализация инвестиционного проекта началась в 2017 году, объект сдали в срок.
На территории центра расположены 24 корта, тренажёрный зал, кафе, пункт медпомощи.
«Это серьёзный вклад тюменского бизнеса в будущее поколение, в развитие региона, как по традиции во все времена делали наши предприниматели», — заявил замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.
Ранее НСН сообщала, что в московском парке «Покровское-Стрешнево» открылся спорткластер.